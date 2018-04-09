Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş Cumartesi akşamı sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. Her hafta Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto'nun 7 Nisan 2018 tarihli 1117. hafta çekiliş sonrasında 6 bilen bu hafta da olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 7 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

7 Nisan 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 01 - 19 - 28 - 29 - 39 - 43

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 3. kez devrederek haftaya 6 milyon 397 bin 879 lira devretti. Ayrıca çekilişte 5 bilen 155 kişi 6 bin 103 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 564 kişi 83 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 160 bin 169 kişi de 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 6.397.879,67 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 155 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.103,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.564 Kişi Başına Düşen İkramiye 83,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 160.169 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,50 TL

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 31 Mart 2018 tarihli 1116. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 4 milyon 151 bin 636 lira ikramiye devretti.

31 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 08 - 15 - 20 - 29 - 39 - 41

Çekilişte 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 168 bin 107 kişi de 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 4.151.636,34 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 188 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.767,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.929 Kişi Başına Düşen İkramiye 75,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 168.107 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,30 TL

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