Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutulmuştu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan Sayısal Loto çekilişinin 1126. hafta sonuçlarına göre, çıkan numaralar belli oldu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 624 bin 421 , büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 757 bin 280 olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftaki çekilişte ise 6 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da çıkan numaralar neler? İşte 9 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 HAZİRAN 2018)

9 Haziran Sayısal Loto sonucu: 01 - 03 - 22 - 25 - 34 - 43

Detaylar birazdan...

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 2 Haziran 2018 tarihli 1125. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12 - 16 - 32 - 35 - 40 - 47 olarak belirlenmişti. Bu çekilişte 6 bilen 2 kişi büyük ikramiye olan 1 milyon 897 bin 51 liranın sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi bilen vatandaşların kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ve İzmir'in Buca ilçesinden satın aldığı bildirildi.

Öte yandan bu çekilişte, 5 bilen 205 kişi 3 bin 970 lira 25'er kuruş, 4 bilen 9 bin 645 kişi 63 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 165 bin 848 kişi 10 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 6 milyon 946 bin 246 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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