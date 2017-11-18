Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (18 Kasım) MPİ Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto’da 1097. hafta çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto sonuçları için bekleyişte olan vatandaşlar, “Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?” diye araştırıyor. İşte bu haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar.
18 Kasım 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 01 - 11 - 13 - 18 - 26 - 49
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 1 milyon 836 bin 199 lira 43 kuruş ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 131 kişi 5 bin 902 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 763 kişi 75 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 436 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.836.199,43 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|131
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.902,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.763
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|75,50 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|147.436
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,10 TL
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ve sonuçların açıklanması ise en geç 21:45'tir.
Sayısal Loto sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar www.mpi.gov.tr adresinden veya www.millipiyango.gov.tr adreslerinden sonuçları görüntüleyebilir. Sayısal Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfasından da takip edebilir.
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11 Kasım 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 12 - 14 - 20 - 26 - 40 - 48
Sayısal Loto'nun bir önceki hafta yapılan 1096. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 5 milyon 882 bin 341 lira 35 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan 5 bilen 178 kişi 5 bin 202 lira 15'er kuruş, 4 bilen 9 bin 684 kişi 72 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 179 bin 322 kişi de 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.882.341,35 TL
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|178
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.202,15 TL
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|9.684
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|72,10 TL
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|179.322
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10,95 TL
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