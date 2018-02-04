Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan çekilişle açıklandı. Her Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını satın alan vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçları için aramalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da kazanan oldu mu? Sayısal Loto'da çıkan numaralar neler? İşte 3 Şubat 2018 Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 ŞUBAT 2018)

3 Şubat Sayısal Loto sonucu: 08 - 14 - 31 - 34 - 38 - 41

Sayısal Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 881 bin 72 lira haftaya devretti. Kazandıran numaraların 08, 14, 31, 34, 38, 41 olarak açıklandığı Sayısal Loto'da 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.881.072,11 TL 5 bilen kişi sayısı : 201 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.940,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.195 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 65,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 159.846 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,50 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaraların 04 - 14 - 16 - 40 - 44 - 45 olarak açıklandığı 4 milyon 43 bin 548 lira tutarındaki büyük ikramiyenin talihlisi İstanbul Kadıköy'den biletini satın aldığı bildirildi. Öte yandan çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20 kuruş, 3 bilen 164 bin 436 kişi 11 lira 55 kuruşluk ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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