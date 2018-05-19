Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) bu akşam yapacağı 1123. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Sayısal Loto’da geçen 3 hafta boyunca devreden büyük ikramiye 5 milyon 700 bin lirayı bulmuştu. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişi ve geçen haftaki çekiliş sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI – 19 MAYIS

Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olur olmaz ikramiye bilgileriyle birlikte haberimizde olacak.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI – 12 MAYIS 2018

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.700.145,08 TL 5 bilen kişi sayısı : 164 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.220,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.672 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 67,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 175.746 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,30 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER