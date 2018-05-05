Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştireceği 1121. hafta çekilişinin ardından belli olacak. Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkamamış ve 1 milyon 758 bin 260 liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Bu akşam yapılacak çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin hangi şanslı rakamlara isabet ettiği belli olacak. İşte Sayısal Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 5 MAYIS 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) saat 21.15'te Sayısal Loto çekilişini www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlayacak. Çekiliş sonuçlanır sonuçlanmaz anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 28 NİSAN

Sayısal Loto'nun 28 Nisan 2018 tarihli 1120. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş ikramiye haftaya devretti.

28 Nisan 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 04 - 05 - 16 - 36 - 39 - 42

Ayrıca 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

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