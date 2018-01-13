Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu kez 1105. kez yapılacak. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin liralık ikramiye devretmişti. Byük ikramiyenin bu haftaki çekilişte 2 buçuk milyon lirayı aşması bekleniyor. Sayısal Loto kuponlarını oynayan vatandaşlar, bu haftaki şanslı numaraları ve büyük ikramiyenin kimlere vuracağını merak ediyor. İşte Sayısal Loto 13 Ocak çekilişine dair detaylar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 13 OCAK

Sayısal Loto'nu bu akşamki çekilişi gerçekleştirilir gerçekleştirilmez, ikramiye tutarları ve kaç kişiye ne kadar ikramiye çıktığı bilgisi haberimize eklenecektir.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi her hafta cumartesi günleri, Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto sonuçları cumartesi akşamları saat 21.45'te MPİ internet sitesinden açıklanıyor. Sonuçları çekilişin hemen ardından haberimizden de takip edebilirsiniz.

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 03 - 10 - 30 - 32 - 39 - 46

Sayısal Loto'nun geçen haftaki sçekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 391 liralık büyük ikramiye bu haftaya devretmişit. 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50 kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25 kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi de 11 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.862.391,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 139 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.641,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.297 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 143.860 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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