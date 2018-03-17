Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Blagat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar belirlendi. İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

17 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 2 - 16 - 17 - 31 - 44 - 48

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 10 Mart 2018 tarihli 1113. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 5 milyon 954 bin 602 lira ikramiye 3. kez devretmişti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 302 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.954.602,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 164 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.471,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 9.475 Kişi Başına Düşen İkramiye 71,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 170.302 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,15 TL

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