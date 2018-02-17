Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla bekleniyor. Geçen hafta 2. kez devreden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin 5 milyon lirayı bulması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1110. hafta Sayısal Loto çekilişini bu akşam gerçekleştirecek. Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıcak? İşte Sayısal Loto'nun bu hafta ve geçen hafta bilgileri...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ - 17 ŞUBAT 2018

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında bu akşam yapılacak çkilişten hemen sonra Sayısal Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Cumartesi akşamları Milli Piyangp İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin başlamasının ardından haftanın kazanan anumaraları belirlenmeye başlanır ve en geç 21:45'te sonuçlar resmi olarak erşime açılır.

Sayısal Loto sonuçları, Cumartesi akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlanır ve en geç 21:45'te çekiliş sona ermektedir. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesinde yer alan "Canlı Çekiliş" bağlantısını ziyaret edebilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyen vatandaşlar, bir yandan da sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Sayısal Loto sonuçları, en geç 21:45'te ikramiye bilgileri ile birlikte erişime açılmaktadır ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada aynı zamanda kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Öte yandan, Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

SAYISAL LOTO 10 ŞUBAT SONUÇLARI: 2 - 8 - 17 - 33 - 37 - 41

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısla Loto çekilişinde bu hafta da büyük ikramiye devretti ve 3 milyon 882 bin lira haftaya kaldı. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişinden; 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5 kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20 kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER