Sayısal Loto çekilişi dakikalar içerisinde yapılacak ve bu haftanın şanslı rakamları ile kazananları belirlenecek. Geçen haftaki çekilişte ise çok fazla rastlanmayan bir durum olmuştu. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen 4. kez çıkmamıştı. Oyun kuralları gereği devreden büyük ikramiye geçen hafta 5 bilen 183 kişi arasında paylaştırılmıştı ve kişi başı 51 bin 193'er lira ikramiye düşmüştü. Bu haftanın ve geçen haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 24 MART 2018

Mili Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te canlı olarak yayınlanacak. Haftanın kazandıran numaraları da anlık olarak haberimizde yer alacak.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişi her hafta cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr adresinde saat 21.15'te canlı yayınlanıyor. Yine mpi.gov.tr adresi üzerinde saat 21.30'dan sonra ikramiye ve kazananların bilgisi yer alıyor.

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 17 MART 208

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyun planı gereği 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

5 bilen 183 kişi, 51 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 368 kişi 81 lira 70'er kuruş, 3 bilen 179 bin 273 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 12 milyon 276 bin 79 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 523 bin 243 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 404 bin 774 lira 69 kuruş kamuya aktarıldı.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 17 Mart 2018

Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : Devir

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 183

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 9.368

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 179.273

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51.193,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL

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