Milli Piyango İdaresi'nin her hafta düzenlediği Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 1108. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Sayısal Loto'da en son geçen hafta 6 bilen İstanbul Kadıköy'den bir kişi büyük ikramiye olan 4 milyon 43 bin liralık ikramiye kazanmıştı. Peki Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye hangi rakamlara ve kişilere çıkacak? İşte Sayısal Loto'da bu hafta ve geçen hafta detayları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 3 ŞUBAT 2018

Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında gerçekleşecek. Sayısal Loto 1108. hafta çekilişi gerçekleşir gerçekleşmez sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.

6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri, her hafta cumartesi akşamı 21.15'te yapılır. Sonuçlar MPİ internte sayfasında saat 21.30'dan sonra görüntülenebilir.

SAYISAL LOTO ÖNCEKİ HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarıına göre 6 bilen 1 kişi 4 milyon 43 bin 548 liranın sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Kadıköy ilçesinden satın aldığı bildirildi. Öte yandan çekilişte 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20 kuruş, 3 bilen 164 bin 436 kişi 11 lira 55 kuruşluk ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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