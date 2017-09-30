Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto için bu hafta da heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta 5 milyon 699 bin 826 lira büyük ikramiyenin verildiği Sayısal Loto'da 1090. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Ankara Balgat binasında yapılan Sayısal Loto çekilişleri, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Sayısal Loto'da 6 numarayı doğru bilen talihliler, büyük ikramiyeyi kazanmakta ve aynı zamanda 5, 4 ve 3 numarayı doğru bilen vatandaşlar da ikramiye kazanmaktadır.

Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak her Cumartesi akşamı saat 21:15'te gerçekleştirilmektedir. Çekilişin ardından Sayısal Loto sonuçları en geç 21:45'te yayınlanmaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları en geç 21:45'e kadar belirlenmektedir. Kazanan numaralar belirlendiğinde sonuçlar www.mpi.gov.tr ve aynı zamanda www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden sonuçlara erişebilir. Sonuçların yer aldığı sayfada ikramiye bilgileri ve çekiliş videosu da bulunmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmektedir.

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SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1089. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 5 milyon 699 bin 826 lira 85 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilen 142 kişi 6 bin 268'er lira, 4 bilen 8 bin 316 kişi 80 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 154 bin 294 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.699.826,85 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 142 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.268,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.316 Kişi Başına Düşen İkramiye 80,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 154.294 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,25 TL

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