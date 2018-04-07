Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çımayına büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirti ve 4 milyon 151 bin 636 lira haftaya devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişine ilgi gösteren vatandaşlar, kuponlarını satın aldı ve çekilişi beklemeye başladı. Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 7 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1116'ncı hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlıyor. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Saat 21:15'te çekilişler başlar ve canlı olarak izlenebilir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 31 Mart 2018 tarihli yapılan 1116. hafta çekilişinde çıkan numaralar 08 - 15 - 20 - 29 - 39 - 41 olarak belirlenirken, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70'er kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.151.636,34 TL 5 bilen kişi sayısı : 188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.767,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.929 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 168.107 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL

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