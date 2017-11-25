Sayısal Loto sonuçları öğrenme ekranı! (25 Kasım) MPİ Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçları heyecanla bekleyen ve çekiliş saatini araştıran vatandaşlar, merakla "Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" diye araştırıyor. Peki Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın çekilişine dair detaylar...
Mili Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto'da 1098. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş öncesinde heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar, çekilişin saatini araştırıyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların açıklanması en geç 21:45'tir. Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te www.millipiyango.gov.tr adresindeki canlı çekiliş ekranına girmesi yeterlidir.
Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en geç saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üezrinden erişime açılmaktadır. Sayısal Loto sonuçlarının duyurulduğu sayfada kazanan numaralari ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Sayısal Loto sonuçları duyurulduktan sonra, sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, resmi sonuçların duyurulmasıyla birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfasından da Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1097. hafta çekilişinde kazanan numaralar 01 - 11 - 13 - 18 - 26 - 49 olarak belirlendi. Sonuçların açıklanmasıyla 6 bilen olmayınca 1 milyon 836 bin 199 liralık büyük ikramiye haftaya devretmişti.
Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 131 kişi 5 bin 902 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 763 kişi 75 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 436 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.836.199,47 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|131
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.902,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.763
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|75,50 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|147.436
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,10 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.