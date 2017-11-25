Sayısal Loto sonuçları öğrenme ekranı! (25 Kasım) MPİ Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçları heyecanla bekleyen ve çekiliş saatini araştıran vatandaşlar, merakla "Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?" ve "Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" diye araştırıyor. Peki Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Mili Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto'da 1098. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş öncesinde heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar, çekilişin saatini araştırıyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların açıklanması en geç 21:45'tir. Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te www.millipiyango.gov.tr adresindeki canlı çekiliş ekranına girmesi yeterlidir.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en geç saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üezrinden erişime açılmaktadır. Sayısal Loto sonuçlarının duyurulduğu sayfada kazanan numaralari ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Sayısal Loto sonuçları duyurulduktan sonra, sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, resmi sonuçların duyurulmasıyla birlikte Habertürk Şans Oyunları sayfasından da Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1097. hafta çekilişinde kazanan numaralar 01 - 11 - 13 - 18 - 26 - 49 olarak belirlendi. Sonuçların açıklanmasıyla 6 bilen olmayınca 1 milyon 836 bin 199 liralık büyük ikramiye haftaya devretmişti.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 131 kişi 5 bin 902 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 763 kişi 75 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 436 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.836.199,47 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 131 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.902,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.763 Kişi Başına Düşen İkramiye 75,50 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 147.436 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,10 TL

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