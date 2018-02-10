Sayısal Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı ve umutlu bekleyişi sürüyor. Vatandaşlar, bu akşam çekilecek olan Sayısal Loto çekilişi öncesinde çekilişin saat kaçta yapılacağını ve sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her hafta Cumartesi akşamları Milli Piyangp İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin başlamasının ardından haftanın kazanan anumaraları belirlenmeye başlanır ve en geç 21:45'te sonuçlar resmi olarak erşime açılır.

Sayısal Loto sonuçları, Cumartesi akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlanır ve en geç 21:45'te çekiliş sona ermektedir. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesinde yer alan "Canlı Çekiliş" bağlantısını ziyaret edebilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanla bekleyen vatandaşlar, bir yandan da sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Sayısal Loto sonuçları, en geç 21:45'te ikramiye bilgileri ile birlikte erişime açılmaktadır ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada aynı zamanda kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Öte yandan, Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

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SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısl Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 3 Şubat 2018 tarihli 1108. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretmişti.

3 Şubat 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 08 - 14 - 31 - 34 - 38 - 41

Öte yandan çekilişte 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 159 bin 846 kişi de 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.881.072,11 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 201 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.940,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 9.195 Kişi Başına Düşen İkramiye 65,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 159.846 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,50 TL

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