Sayısal Loto sonuçları öğrenme ekranı! MPİ 2 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1099. hafta heyecanı yaşanıyor. Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, merakla Sayısal Loto çekilişinin saatini araştırıyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, çekilişin saat kaçta yapılacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Sayısal Loto sonuçları" aramasını yapan vatandaşlar, kazanan numaraları merakla bekliyor.
Sayısal Loto çekilişleri, düzenli olarak her hafta Cumartesi akşamı saat 21:15'te yapılmaktadır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan çekilişler, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir.
Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir ve çekilişin bitmesiyle birlikte sonuçlar da duyurulur. Öte yandan saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden de çekiliş canlı olarak izlenebilir.
Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Çekiliş sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de görüntülenebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI
SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
25 Kasım 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 11 - 20 - 32 - 40 - 45
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1098. hafta çekilişinde, 6 bilen olmayınca büyük ikramiye bir kere daha devrederek bu akşam yapılacak olan çekilişe 3 milyon 801 bin 830 lira ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 225 kişi 3 bin 678 lira 70'er kuruş, 4 bilen 9 bin 89 kişi 69 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 162 bin 870 kişi de 10 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|2. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.801.830,42 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|225
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.678,70 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|9.089
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|69,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|162.870
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10,75 TL
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