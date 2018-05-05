Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Yüz binlerce vatandaşın büyük umutla beklediği Sayısal Loto sonuçları, bu akşam gerçekleştirilecek olan 1121. hafta çekilişi ile birlikte belli olacak. Çekilişin yapılmasıyla birlikte 6 bilen talihli veya talihliler büyük ikramiyeyi kazanacak. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? İşte 5 Mayıs 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi ve detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Yüz binlerce vatandaşın büyük heyecanla beklediği Sayısal Loto çekilişi, bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay binası çekiliş salonunda yapılacak. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan çekiliş, saat 21:15'te başlayacak ve en geç 21:45'te sona erecek. Çekilişin sona ermesiyle birlikte kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri belli olacak.

Çekiliş sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapması gerekmektedir. Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmesi gerekmektedir. Çekiliş tamamlanana kadar canlı yayın sürmektedir.

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun 28 Nisan 2018 tarihli 1120. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş ikramiye haftaya devretti.

28 Nisan 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 04 - 05 - 16 - 36 - 39 - 42

Ayrıca 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.758.260,96 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 132 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.610,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.202 Kişi Başına Düşen İkramiye 77,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 137.935 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,40 TL

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