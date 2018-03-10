Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonlarca vatandaş tarafından büyük umutlarla satın alınan Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutulmuştu. Milli Piyango İdaresi'nce her Cumartesi günleri gerçekleştilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları az önce duyuruldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar 1113. hafta Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte 10 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 113. hafta toplam ikramiye 9 milyon 430 bin 210 lira olarak açıklandı. Büyük ikramiye ise 5 milyon 954 bin 593 lira olarak belirlendi.

10 Mart Sayısal Loto sonucu: 03 - 15 - 20 - 26 - 28 - 35

İkramiye bilgileri birazdan güncellenecek...

6 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 5 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 4 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ****** 3 bilen kişi sayısı : ****** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ******

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 3 Mart 2018 tarihinde yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. 3 milyon 824 bin 377 lira tutarındaki büyük ikramiye kimseye çıkmayınca 2. devir gerçekleşmiş oldu. Kazandıran numaralar ise 10 - 21 - 25 - 38 - 41 - 46 olarak açıklandı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.824.377,41 TL 5 bilen kişi sayısı : 148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.675,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.323 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 155.617 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,45 TL

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