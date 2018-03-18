Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salununda yapılan Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Dün saat 21.15'te başlayan çekilişle beraber, büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Milli Piyango İdaresi kısa sürede Sayısal Loto sonuçlarını duyurdu. Yapılan çekilişle birlikte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 8 milyon 356 bin 766 TL haftaya devretmiş oldu. İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 17 MART 2018

Sayısal Loto'nun bu hafta yapılan 1114. hafta çekilişinde heyecan doruktaydı. 3 haftadır devreden büyük ikramiyeyi kazanabilmek için vatandaşlar çekilişe büyük ilgi gösterdi. Dün saat 21.15'te çekiliş başladı ve yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlandı. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 02 - 16 - 17 - 31 - 44 - 48 olarak açıklanırken, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 4. devrini gerçekleştirdi. İşte Sayısal Loto'nun bu hafta ikramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 4. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.356.766,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 183 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51.193,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.368 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 179.273 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 10 Mart 2018 tarihli 1113. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 5 milyon 954 bin 602 lira ikramiye 3. kez devretmişti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 170 bin 302 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.954.602,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 164 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.471,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.475 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 71,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 170.302 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,15 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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