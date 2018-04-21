Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekilişle açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devri bulunmayan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. 6 bilen 1 kişi 1 milyon 825 bin 152 lira tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 21 Nisan Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 NİSAN 2018)

21 Nisan Sayısal Loto sonucu: 05 - 06 - 18 - 41 - 43 - 49

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen bir kişinin kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.825.152,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 123 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.248,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 6.567 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 136.327 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

14 Nisan tarihli 1118. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 03 - 11 - 34 - 37 - 40 - 43 olarak belirlenirken, 6 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan, 5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira 20 kuruş, 4 bilen 9 bin 478 kişi 79 lira 20 kuruş, 3 bilen 180 bin 881 kişi 11 lira 70 kuruşluk ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.922.152,80 TL 5 bilen kişi sayısı : 186 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.363,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.478 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,20 TL 3 bilen kişi sayısı : 180.881 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,70 TL

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