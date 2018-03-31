Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Bugün saat 21.15'te başlayan çekilişle beraber, büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Milli Piyango İdaresi ise Sayısal Loto sonuçlarını duyurdu. Yapılan çekilişle birlikte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devri gerçekleşmiş oldu. İşte 31 Mart Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (31 MART 2018)

31 Mart Sayısal Loto sonucu: 08 - 15 - 20 - 29 - 39 - 41

Sayısal Loto'da heyecan sona erdi. Sayısal Loto'nun 116. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiyede 2. devir gerçekleşti. Öte yandan 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70'er kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

İkramiye bilgileri;

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.151.636,34 TL 5 bilen kişi sayısı : 188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.767,90 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.929 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 75,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 168.107 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,30 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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