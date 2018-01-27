Sayısal Loto sonuçları, bu akşam yapılacak olan 1107. hafta Sayısal Loto çekilişi sonrasında belli olacak. Binlerce vatandaşın heyecanla ve umutla beklediği Sayısal Loto çekilişinde 6, 5, 4 ve 3 bilen vatandaşlar ikramiye kazanacak. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto şans oyununun 1107. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde yüz binlerce vatandaş, yapılacak çekilişin saatini araştırmaya başladı. İnternette "Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internette araştırmasını sürdürüyor.

Sayısal Loto çekilişleri, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Sayısal Loto çekilişi, canlı olarak 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine giriş yapabilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından en geç saat 21:45'te erişime açılmaktadır. Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Sayısal Loto sonuçları, resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

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SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 1106. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 917 bin 680 lira 20 kuruş devretmişti.

20 Ocak 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 11 - 13 - 19 - 25 - 35 - 40

Öte yandan çekilişte 5 bilen 191 kişi 4 bin 228 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 125 kişi 66 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 164 bin 136 kişi de 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

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