İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "Sayıasl Loto" olarak da ifade edilen şans oyununda 1124. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Sayısa Loto çekiliş sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 124'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85'er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65'er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 949 bin 40 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 88 bin 964 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 26 Mayıs 2018

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10

11

13

26

34

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 139

4 bilen kişi sayısı : 8.289

3 bilen kişi sayısı : 150.917



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.862.135,13 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.641,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 71,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,00 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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