Tüfenkci yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çeklerde önemli gerileme kaydedildiğini, geçen yıl bankalara ibraz edilen ve yaklaşık 784 milyar liralık 20 milyon çekten 17 milyar lira tutarındaki 435 bininin karşılıksız çıktığını bildirdi.
Geçen yıl ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranının adet ve tutar olarak yüzde 2,2 olduğunu ifade eden Tüfenkci, önceki yıla göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının yüzde 38, keşideci sayısının yüzde 29, adedinin ise yüzde 44 azaldığını söyledi.
Tüfenkci, Karekodlu Çek Sistemi sayesinde karşılıksız çek adedinde önceki yıla göre 1,5 puan, tutarında ise 1,7 puan gerileme olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ocakta bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 87 milyar lira olan 2,3 milyon adet çekin yaklaşık 1,8 milyar lira tutarındaki 42 bin 626'sı karşılıksız çıkmıştır. İbrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı yüzde 1,9 oldu. Geçen yılın ocak ayına göre, karşılıksız çek oranı adet ve tutar olarak 1,2 puan azaldı. Ocak 2018'de 100 bini aşkın karekod sorgulandı. Uygulamanın başlangıcından bugüne kadar yapılan karekod sorgulama sayısı ise 633 bini aştı. Karekodlu çeke karşı farkındalık her geçen gün artıyor."
"KAREKODLU ÇEKTE İYİ PERFORMANS YAKALADIK"
Piyasada el değiştiren çek adedinin aylık yaklaşık 10 milyon olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu anlamda çeklerin sorgulanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Karşılıksız çek keşide edenlerin yüzde 80'inin son 12 ayda en az bir çekinin karşılıksız çıktığına dikkati çeken Tüfenkci, "Tüm keşide edilen çekler için Karekodlu Çek Raporu alınsaydı, karşılıksız çek oranı bugün çok daha düşük olabilirdi" diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, karekodlu çekte iyi bir performans yakaladıklarının altını çizerek, şu ana kadar bankalarca karekodlu basılan çek miktarının 25 milyona ulaştığını belirtti.
Bono ve senetlere de itibar kazandırmak istediklerini, bu nedenle Karekodlu Çek Sistemi'ne benzer bir yapı oluşturmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Tüfenkci, konuya ilişkin düzenlemeleri en kısa sürede paylaşacaklarını bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.