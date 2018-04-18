Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) ile Sayıştay Başkanlığı arasında Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı ile Yazılı Sınavı yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak olan Sayıştay eleme sınavının başvuru kılavuzu yayınlandı ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, Sayıştay eleme başvuru tarihi ne zaman? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav ve başvuru hakkında tüm detaylar...
Sayıştay eleme sınavı başvuru tarihi
Sınava başvurular 18-24 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınava başvurular, başvuru tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı ne zaman?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara,İstanbul ve İzmir'de ÖSYM e-Sınav Merkezlerinde elektronik ortamda yapılacak.
Başvuru koşulları
Sınava bir lisans programından mezun olup, Eleme Sınavı'nın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan aday lar (1 Ocak 1983 ve daha sonraki doğumlular), başvurabilecekler. (Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yönetmeliği’nin 4. maddesi gereği, sınava gireceklerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekiyor.)
Sınav ücreti ne kadar? Nereye yatırılacak?
Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
Sınava girecek adaylar sınav ücretini, 18-25 Nisan 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar. Bankalardan sınav ücreti ödenmemelidir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün yatıracaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.
Sınav nasıl olacak?
Eleme sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi, Muhasebe Testi uygulanacak.
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