Saykap Park, ‘hemen taşın’ avantajıyla Güzelbahçe’de

Saykap Group tarafından İzmir Güzelbahçe’de tamamlanan Saykap Park, alternatifli yaşam seçenekleri ve hemen teslim avantajıyla sahiplerini bekliyor.

Güzelbahçe ve Narlıdere’de onlarca projeye imza atan, Saygın Mühendislik ve Kaplan İnşaat ortaklığı olan Saykap Mühendislik, yine Güzelbahçe’de 7 parsel 13 blokta 60 bağımsız bölümden oluşan prestijli konut projesi Saykap Park’ı inşa etti.

Deniz ve doğa ile iç içe, ulaşım kolaylığı bulunan, modern mimarisi ile dikkat çeken Saykap Park’ta konut sahiplerine ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Saykap Mühendislik ortağı Birol Saygın, standartları yüksek projelere imza attıklarını belirtirken Saykap Park’ta bugün al yarın taşın imkanı bulunduğunu ifade etti.

MERKEZİ SOĞUTMA

Güzelbahçe’ye değer katan prestijli projelere imza attıklarını belirten Birol Saygın, Saykap Park’ta son teknolojinin kullanıldığını, akıllı ev sisteminin bulunduğunu kaydederek, “Binalarımız, son deprem yönetmeliğine uygun, ısı ve ses yalıtımında yüksek standartlara sahiptir. Ayrıca her eve ayrı ayrı yerden ısıtma ve merkezi soğutma sistemi ile eşsiz bir konfor sunuyoruz” dedi.

GÜVENLİ, HUZURLU

Toplamda 28 bağımsız konutun satışta olduğunu belirten Şevket Vural Saygın, sözlerine şöyle devam etti: “Full otomasyon akıllı ev sistemi, alarm sistemi ile entegre çalışmaktadır. İnternet üzerinden erişim ve kontrol etme olanağı sayesinde hayatınızı kolaylaştıracak. Güvenlik, kapalı devre IP kamera sistemi ile 24 saat sağlanacak. Site içinde, genel mimari ve çevre aydınlatma sistemleri kullanıldı” dedi. Şirket ortağı Şevket Vural Saygın da, “Saykap Park’ta İzmir’in her türlü nimetinden faydalanabilirsiniz, hem de turizm alanlarına yakınlığıyla kolaylıkla tatile gidebilirsiniz. Toplu ulaşım imkanları da gelişmiş bir bölge. Sosyal alanlar arttı. Güzelbahçe Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinden bir tanesi. Asayiş olaylarının çok az yaşandığı bir bölge” dedi.

Saygın evlerle ilgili bilgi vererek, “Satışı devam eden Yakamoz Villaları, 3 blok, 10 adet villa ve 1 havuzdan oluşuyor ve 4+1 konutlar bulunuyor. Yine satışı devam eden Çakıl Sitesi ise toplamda 3 blok ve 17 konuttan oluşuyor. Bu alanda havuz, spor salonu, daire başına 1 park yeri de bulunuyor. Rıhtım Apartmanı ise 2 dükkan ve 2 dubleks daireden oluştu. Panoramik manzaraya sahip dairemiz tamamen denizi gören yalı dairesi ferahlığında” diye konuştu.

Otopark ve havuz

Satışı devam eden Meltem Sitesi’ni anlatan Birol Saygın, “2 bloktan oluşan binamızda 1+1 / 2+1 / 3+1 alternatifleri bulunuyor. Daire başına 1 otopark alanın yanında 1 adet de site havuzu yer alıyor. Karaca Apartmanı ise 3+1 dairelerden oluşuyor.

Satışı biten bir diğer yapımız Kumsal Apartmanı’nda ise 1+1 ve 2+1 daire alternatifleri bulunuyor. Satışı biten Yelken apartmanı tek blok, 6 daireden oluştu. 2+1 ve 3+1 alternatifleri bulunan Yelken Apartmanı’nda asansör ve otopark bulunuyor” ifadesini kullandı.

470 bin liradan başlayan fiyatlar

470 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktıklarını belirten Birol Saygın, Saykap’ın kolay ulaşılabilen bir yerde olduğunu ifade ederek, “Projemiz deniz kenarına ve ana caddeye 180 metre, Güzelbahçe otoban çıkışına 3.5 km, Agora Alışveriş Merkezi’ne 13 km, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 10 km, Adnan Menderes Havaalanı’na 30 km mesafededir” ifadesini kullandı.