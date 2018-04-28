HT Magazin'de yer alan habere göre, erkek oyuncu çoğunlukta olan filmin çekimlerinde neler yaşadığıyla ilgili konu açılınca Johansson, “Sette östrojenimi (kadınlık hormonu) korumak zorundaydım” diyerek şaka yaptı.

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