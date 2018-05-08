Schaffhausen - Neuchatel Xamax maçı öncesi rakamlar

İsviçre Challenge Lig maçında Schaffhausen ile Neuchatel Xamax, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Schaffhausen 54 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Neuchatel Xamax 76 puanda ve 1. sırada. Schaffhausen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Neuchatel Xamax son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schaffhausen kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.40, Neuchatel Xamax sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Schaffhausen önceki hafta Vaduz mücadelesinde 2-0 yenildi.

Neuchatel Xamax ise Rapperswil-Jona karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Schaffhausen, evinde 10 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 35 gol atıp 17 gol yedi.

Neuchatel Xamax, dış sahada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Neuchatel Xamax 35 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.