Schaffhausen - Vaduz maçı istatistikleri

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Schaffhausen, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Vaduz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Schaffhausen 57 puanla 2. sırada, Vaduz 55 puanla 4. sırada bulunuyor. Schaffhausen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vaduz son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 328 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schaffhausen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vaduz sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Schaffhausen son haftadaki Vaduz müsabasında 2-0 yenildi.

Vaduz ise Schaffhausen maçında 2-0 kazandı.

Schaffhausen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Schaffhausen, kendi sahasında 36 gol attı, 17 gol yedi.

Vaduz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vaduz, 20 gol atarken 20 gol yedi.