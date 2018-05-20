Schaffhausen - Winterthur maçı rakamları

İsviçre Challenge Lig maçında Schaffhausen ile Winterthur, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 61 puanlı Schaffhausen 3. sırada bulunuyor, Winterthur 32 puana sahip ve 9. sırada. Schaffhausen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Winterthur, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 460. İddaa'da Schaffhausen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Winterthur kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Schaffhausen önceki hafta Vaduz mücadelesinde 2-0 yenildi.

Winterthur ise Wil 1900 karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Schaffhausen, evinde 11 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 20 gol yedi.

Winterthur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Winterthur, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.