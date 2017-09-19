Schalke 04: 0 - Bayern Münih: 3

Bundesliga'da Bayern Münih, Schalke 04'e konuk oldu.



25. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Bavyera ekibi, 4 dakika sonra James Rodriguez ile farkı ikiye çıkardı.



Schalke 04, 75. dakikada Arturo Vidal'ın golüne engel olamayınca Bayern Münih mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın ardından Bayern Münih puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 5. sıradaki Schalke ise 9 puanda kaldı.

Schalke 04

BAyern Münih