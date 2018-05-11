Schalke 04 - Eintracht Frankfurt karşılaşma önü

Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Schalke 04 60 puanla 2. sırada, Eintracht Frankfurt 49 puanla 7. sırada bulunuyor. Schalke 04 son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eintracht Frankfurt son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 251 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schalke 04 kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Eintracht Frankfurt sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Schalke 04 son hafta oynanan Eintracht Frankfurt maçında 0-1 yenildi.

Eintracht Frankfurt ise Schalke 04 karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Schalke 04, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Schalke 04, kendi sahasında 26 gol attı, 15 gol yedi.

Eintracht Frankfurt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eintracht Frankfurt, 19 gol atarken 25 gol yedi.