Schalke 04 - Mönchengladbach maç önü

Schalke 04 ve Mönchengladbach, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Schalke 04 56 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Mönchengladbach 43 puanda ve 8. sırada. Schalke 04 son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Mönchengladbach, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 113. İddaa'da Schalke 04 kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Mönchengladbach kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Schalke 04 son hafta oynanan Mönchengladbach maçında 2-2 berabere kaldı.

Mönchengladbach, Schalke 04 karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Schalke 04, 25 gol attı ve 14 gol yedi.

Mönchengladbach, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mönchengladbach 17 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.