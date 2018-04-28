Schalke 04 - Mönchengladbach maç önü

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Schalke 04, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Mönchengladbach takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. 56 puanlı Schalke 04 2. sırada bulunuyor, Mönchengladbach 43 puana sahip ve 8. sırada. Schalke 04, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Mönchengladbach son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 113 kodlu maçı oynayanlar; Schalke 04 galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Mönchengladbach galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Schalke 04 son hafta oynanan Mönchengladbach maçında 2-2 berabere kaldı.

Mönchengladbach ise Schalke 04 karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Schalke 04, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 14 gol yedi.

Mönchengladbach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Mönchengladbach, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.