Schalke 04 - Mönchengladbach maç önü

Almanya Bundesliga maçında Schalke 04 ile Mönchengladbach, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Schalke 04 56 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Mönchengladbach 43 puanda ve 8. sırada. Schalke 04, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Mönchengladbach, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 113 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Schalke 04 kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Mönchengladbach sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Schalke 04 önceki hafta Mönchengladbach mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Mönchengladbach ise Schalke 04 karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Schalke 04, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 14 gol yedi.

Mönchengladbach, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Mönchengladbach, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.