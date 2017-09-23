Scott Disick ile Sofia Richie dudak dudağa görüntülendi

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Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick geçtiğimiz hafta Sofia Richie ile görüntülenmiş ve kimse sevgili olduklarına ihtimal vermemişti. Çünkü ikiliye yakın kaynaklar ‘Bu gerçekten çok garip. Çünkü Sofia onların hem aile dostu hem de Kendall ve Kylie ile de fazlasıyla yakındı’ demişti.