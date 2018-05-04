Scunthorpe United - Bradford City düellosu

İngiltere 1.Lig maçında Scunthorpe United ile Bradford City, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Scunthorpe United 73 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Bradford City 62 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Scunthorpe United, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Bradford City, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 377 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Scunthorpe United kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Bradford City sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Scunthorpe United son hafta oynanan Coventry City maçında 3-1 kazandı.

Bradford City ise Rochdale maçında 1-1 berabere kaldı.

Scunthorpe United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Scunthorpe United, kendi sahasında 27 gol attı, 22 gol yedi.

Bradford City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Bradford City, deplasmanda 28 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.