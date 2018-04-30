Scunthorpe United - Plymouth Argyle maç önü

Scunthorpe United ve Plymouth Argyle, 01 Mayıs 2018 Salı günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Scunthorpe United 70 puanla 6. sırada, Plymouth Argyle 68 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Scunthorpe United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Plymouth Argyle son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 806. İddaa'da Scunthorpe United kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Plymouth Argyle kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Scunthorpe United önceki hafta Plymouth Argyle mücadelesinde 1-0 kazandı.

Plymouth Argyle, Scunthorpe United karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Scunthorpe United, 25 gol attı ve 22 gol yedi.

Plymouth Argyle ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Plymouth Argyle, 19 gol atarken 22 gol yedi.