Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Sean Penn, romanında Bob Honey adında, kanalizasyon uzmanlığı ve havai fişek satıcılığının yanı sıra kiralık katillik de yapan başkarakteri üzerinden son dönemin güncel konularına değiniyor.



Kitapta, ABD’de siyahilere karşı polis şiddeti, kadınların işyerinde tacizlere karşı başlattığı #MeToo hareketi ve “Mülk sahibi başkan” olarak andığı Donald Trump yönetiminin tartışmalı kararları da yer alıyor.

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