Amerikan TV yapımlarına verilen Emmy Ödülleri, Los Angeles'ta sabaha karşı yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Törene damgasını vuran isim ise bir süre önce görevinden istifa eden eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Sean Spicer oldu.

Görev süresi boyunca ABD kamuoyundan sert eleştiriler alan Spicer'ın Emmy Ödül Töreni'nde kürsüye çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Komedyen Stephen Colbert'in açılış konuşmasının ardından bir anda sahneye çıkan Sean Spicer, beraberinde Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkarken kullandığı kürsüyü de getirdi.

Spicer'ın gelişi salonda büyük bir şok etkisi yaşarken, Beyaz Saray'ın eski iletişim direktörü "Bu şimdiye kadarki en çok izlenen Emmy olacak" ifadelerini kullandı. Spicer bu sözleriyle, Trump'ın yemin töreni sonrasında sarf ettiği ve ABD'de uzun süre gündem olan, "Bu şimdiye kadar ki en kalabalık yemin töreniydi" sözlerine gönderme yaptı. Spicer o dönem ABD medyası tarafından alenen yalan söylemekle suçlanmıştı.

ABD medyası ise Spicer'ın Emmy ödül töreninde görülmesini bir 'imaj düzeltme' hareketi olarak yorumladı. CNN haberi, 'Spicer, sürpriz Emmy katılımıyla hırpalanmış imajını temizlemeye çalışıyor' ifadeleriyle duyururken, The Washington Post ise 'imaj tamiri' ifadesini kullandı.