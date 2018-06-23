Seattle Sounders - Chicago Fire maç önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Seattle Sounders, 24 Haziran 2018 Pazar günü Chicago Fire takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:00. 11 puanlı Seattle Sounders 20. sırada bulunuyor, Chicago Fire 19 puana sahip ve 14. sırada. Seattle Sounders, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chicago Fire, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 199. İddaa'da Seattle Sounders kazanır 1.35, berabere biter 3.75, Chicago Fire kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Seattle Sounders son haftadaki Salt Lake müsabasında 2-1 kazandı.

Chicago Fire ise Toronto FC maçında 3-2 yenildi.

Seattle Sounders, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Seattle Sounders, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Chicago Fire, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chicago Fire 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.