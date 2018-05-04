Seattle Sounders - Columbus Crew düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Seattle Sounders, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Columbus Crew takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 4 puanlı Seattle Sounders 22. sırada bulunuyor, Columbus Crew 14 puana sahip ve 7. sırada. Seattle Sounders, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Columbus Crew son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 412 kodlu maçı oynayanlar; Seattle Sounders galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Columbus Crew galibiyet oranı 3.60. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Seattle Sounders son haftadaki RB New York müsabasında 2-0 yenildi.

Columbus Crew ise Montreal Impact karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Seattle Sounders, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Columbus Crew, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Columbus Crew, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.