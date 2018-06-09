Seattle Sounders - DC United maçı rakamları

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Seattle Sounders, 10 Haziran 2018 Pazar günü DC United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:00. Seattle Sounders 8 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken DC United 9 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Seattle Sounders, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. DC United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 258. İddaa'da Seattle Sounders kazanır 1.40, berabere biter 3.50, DC United kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Seattle Sounders son haftadaki Colorado Rapids müsabasında 3-0 kazandı.

DC United ise RB New York maçında 1-2 yenildi.

Seattle Sounders, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Seattle Sounders, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.