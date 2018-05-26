Seattle Sounders - Salt Lake maçı rakamları

ABD MLS maçında Seattle Sounders ile Salt Lake, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:00. Seattle Sounders 8 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Salt Lake 13 puanda ve 16. sırada. Seattle Sounders son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Salt Lake, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da Seattle Sounders kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Salt Lake kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Seattle Sounders son hafta oynanan Colorado Rapids maçında 3-0 kazandı.

Salt Lake ise Kansas City Wizards maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Seattle Sounders, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Salt Lake ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salt Lake, 4 gol atarken 17 gol yedi.