Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde gerçekleştirilen "Şeb-i Arus Töreni" bu yıl da gerçekleştiriliyor. Mevlana'yı anmak için yapılan törenler, yurdumuzun dört bir yanında yapılıyor. Peki Şeb-i Arus Töreni ne zaman? Şeb-i Arus Töreni nedir?

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Şeb-i Arus Töreni, Mevlevilikte “Hamdım, Piştim, Yandım” diyerek üç kelimeyle hayatını özetleyen Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü geceyi anmak için gerçekleştirilen törenlerdir. Bu törenler başta Konya olmak üzere yurdun birçok bölgesinde yapılmaktadır ve Mevlana anılmaktadır.

11 Aralık Pazartesi günü başlayan Şeb-i Arus Mevlana'yı Anma Törenleri (Hz. Mevlâna’nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri) 17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

ŞEB-İ ARUS NE DEMEK?

Şeb-i Arus, sözlükte "düğün gecesi" anlamına gelmektedir. Mevlana, öldüğü günü "Hakk'a vuslat" (Yaradana kavuşma) olarak saymıştır ve bu günü düğün gecesi olarak ilan etmiştir.

"Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar.

Bir başka ifadeyle ölüm "cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır". Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

Şeb-i Arus töreni

Şeb-i Arus ne demek?

Şeb-i Arus nedir?

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