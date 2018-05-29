Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Göktuğ' karakterine can veren oyuncu Arda Öziri, geçen pazar günü arkadaşı Cengiz Çolak'ın evinde Şampiyonlar Ligi final maçını izledikten sonra evine dönmek üzere 03.00'te motosikletiyle yola çıktı.

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü sapağında 03.30'da kaza yapan Arda Öziri kurtarılamadı. Öziri'nin ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Arda Öziri ile sınıf arkadaşı olan oyuncu Şebnem Bozoklu, yıllar öncesina ait fotoğrafı "Benim canım sınıfım.... 10'duk 9 kaldık Arda'nın gidişiyle... Nasıl küçüğüz, nasıl mutluyuz, nasıl haberimiz yok hayatın sürprizlerinden... Sevgiyle güle güle Arda Öziri... Sen hep bizim Romeo'muz kalacaksın" notuyla Instagram'da paylaştı.