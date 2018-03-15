Makaron'un haberine göre, bir mekanda öğle yemeği yiyen çift, görüntülendiklerini fark edince sinirlendi.



Atkaya, Bozoklu’yu mekanın yan bahçesinden kaçırmak istedi. Özel araçlarını mekana sıfır yanaştıran Kanat Atkaya, daha sonra kendisini sevgilisine kalkan edip araca binmesini sağladı.

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