Acı haberi Twitter hesabından duyuran Şebnem Bozoklu, şunları söyledi:



"20 günlük yoğun bakım süreci sonrasında ne yazık ki canım babacığım Candaş Bozoklu'yu dün toprağa verdik... Rahat uyu babacığım."

— sebnem bozoklu (@sebnembozoklu) June 5, 2018