1 | 13

Şebnem Bozoklu, Emre İzer’le evliliğinin 7 yılın sonunda neden bittiğini anlattı. Bozoklu, "Artık eskisi gibi hissetmediğimizi anladık ve bunu açıkça birbirimize söyledik" dedi. Bir yıldır gazeteci Kanat Atkaya ile birlikte olan Şebnem Bozoklu, bu beraberliğe “mucize” gözüyle baktığını da sözlerine ekledi.