Cadde'nin haberine göre, sevgilisi olduğu iddia edilen bir erkeğin de bulunduğu grupla gece turuna çıkan Şebnem Ferah, Etiler'de bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Ferah ve arkadaşları, yaklaşık üç saatlik yemek sonrası başka bir mekana geçti.

Alkolün dozunu kaçıran ve yürümekte zorlanan Şebnem Ferah, sabah 04.00 sıralarında, sevgilisi olduğu iddia edilen erkek arkadaşıyla aynı özel araca binip Bebek'ten ayrıldı.